Украинская оппозиция назвала введение санкций против СМИ началом диктатуры

Санкции против украинских телеканалов являются актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими, заявили в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

Санкции против украинских телеканалов являются актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими, заявили в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

В партии уверяют, что правительство страны нарушило Конституцию страны. Своими действиями чиновники пытаются "расправиться над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий".

"Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии", сообщается в заявлении.

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призывает дипломатов и международные организации осудить действия президента и "указать на недопустимость репрессий против оппозиции и независимых СМИ".