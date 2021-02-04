Политолог Рар напомнил, как Киев подстегнул Россию к строительству "СП-2"

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, по каким причинам Россия решилась на строительство газопровода "Северного потока — 2" и почему Германия "вписалась" в этот проект.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, по каким причинам Россия решилась на строительство газопровода "Северного потока — 2" и почему Германия "вписалась" в этот проект.

В начале 2000-х годов президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер предложили Украине и Польше стать "главным хабом" для транзита российского газа в Европу. При этом должно было выполняться условие: российские и немецкие компании должны быть совладельцами международного консорциума, отметил Рар.

По его словам, Варшава сразу отказалась от предложения, позже ее примеру последовал и Киев. Затем грянули газовые войны, и Украина начала воровать российское голубое топливо из трубопровода, чтобы не платить увеличенную цену, которую Москва установила после "оранжевой революции" в 2005 году, рассказал политолог.

Тогда после переговоров с Германией Россия решила построить газопровод в обход "проблемных" стран по дну Балтийского моря, заключил Рар.