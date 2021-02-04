Калашникова рассказала о домогательствах режиссера Мосфильма

Светская львица Анна Калашникова в эфире шоу "Алена, блин!" откровенно рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась в начале карьеры.

Светская львица Анна Калашникова в эфире шоу "Алена, блин!" откровенно рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась в начале карьеры.

Калашникова пришла в Мосфильм молодой артисткой. Там ей удалось попасть на кастинг к известному режиссеру, имя которого она не стала разглашать. Благодаря его работе с актерами у нее появилась надежда, что она сможет прославиться. В беседе с Аленой Жигаловой Калашникова заявила, что актер — зависимая профессия. Так и она попала под влияние именитого режиссера, благодаря которому хотела попасть в большой кинематограф.

"Топ, космос, бог... Если я назову произведение, которое он снимал, то все сразу поймут, о ком речь. Я не могу. Он вселил в меня уверенность, что он тот, кто сумеет сделать из меня настоящую актрису", — рассказала Калашникова.

По ее словам, режиссер никогда не привлекал ее как мужчина, поскольку был намного старше. Но в процессе совместной работы он стал ее домогаться.

После отказа режиссер Мосфильма предложил Калашниковой и ее подруге принять участие в фотосессии, которая была запланирована в его загородном особняке. На фотосъемке, которую сама артистка назвала "неоднозначной", они с подругой предстали в полуобнаженном виде. Несмотря на все уговоры именитого кинематографиста, девушки все же ушли, забыв о возможности принять участие в его проекте.