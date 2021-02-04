В Совфеде заявили о возможности РФ ввести ответные санкции на действия США

Член Совета Федерации Владимир Джабаров не исключил ответные меры со стороны России в случае введения американцами санкций против РФ.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров не исключил ответные меры со стороны России в случае введения американцами санкций против РФ.

Шесть сенаторов ранее внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против ряда российских чиновников из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Согласно тексту документа, администрация Соединенных Штатов должна определить, нарушал ли Кремль международные нормы по применению биологического оружия. В случае обнаружения нарушений в отношении ряда российских чиновников будут введены санкции.

Сенатор Владимир Джабаров заявил о возможности России ответить на действия американцев, если новые ограничения вступят в силу. Об этом сообщает РИА Новости.