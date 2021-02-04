Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:18   4 Февраля 2021
Происшествия

Окулисту Навального предъявили обвинение из-за нарушения санитарных норм

Окулисту Навального предъявили обвинение из-за нарушения санитарных норм

Личному окулисту арестованного блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой предъявили обвинение из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на незаконном митинге.

Ранее юриста признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь тоже обвинили по “санитарному делу”. Гражданка отказалась признавать свою вину. Женщина находится под домашним арестом.

Сторонников Навального судят в рамках расследования дела о нарушении санитарных правил во время проведения несанкционированного мероприятия в Москве 23 января. Тогда на Пушкинской площади собрались десятки людей с выявленным COVID-19, которые должны были находиться на самоизоляции. Протестующие были подвержены риску заражения коронавирусом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#митинг #навальный #васильева

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров