Окулисту Навального предъявили обвинение из-за нарушения санитарных норм

Личному окулисту арестованного блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой предъявили обвинение из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на незаконном митинге.

Личному окулисту арестованного блогера Алексея Навального Анастасии Васильевой предъявили обвинение из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил на незаконном митинге.

Ранее юриста признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь тоже обвинили по “санитарному делу”. Гражданка отказалась признавать свою вину. Женщина находится под домашним арестом.

Сторонников Навального судят в рамках расследования дела о нарушении санитарных правил во время проведения несанкционированного мероприятия в Москве 23 января. Тогда на Пушкинской площади собрались десятки людей с выявленным COVID-19, которые должны были находиться на самоизоляции. Протестующие были подвержены риску заражения коронавирусом.