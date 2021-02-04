Немецкий политолог предупредил об украинских провокациях у Крымского моста

Украинский лидер Владимир Зеленский почувствовал, что теряет поддержку Европы, и сделал ставку на нового президента США Джо Байдена. Поэтому в ближайшее время можно ожидать, что украинские силовики пойдут на провокации в Крыму или Донбассе.

Украинский лидер Владимир Зеленский почувствовал, что теряет поддержку Европы, и сделал ставку на нового президента США Джо Байдена. Поэтому в ближайшее время можно ожидать, что украинские силовики пойдут на провокации в Крыму или Донбассе.

Такое мнение у себя в блоге высказал немецкий политолог Александр Рар в ответ на запрет Зеленским трех оппозиционных телеканалов на Украине.

Украинский президент, по его словам, очень хочет произвести хорошее впечатление на «новое начальство в Америке». Поэтому он в первую очередь наносит удар по пророссийским настроениям на Украине.

«Впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды (оппозиционного политика Виктора) Медведчука, впредь будут задействованы украинские силовики, ожидаются репрессии, — предупредил политолог. — Люди в Киеве боятся пакостей. Послов стран Большой семерки Зеленский проинформировал что идет «в бой против вражеской силы России».

Также Зеленский, по словам Рара, решил воспользоваться моментом, когда давление международного сообщества на Россию возрастает из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В этой ситуации можно ожидать, что Украина устроит провокации под Крымским мостом или в Донбассе. Зеленский попытается выслужиться перед американцами.

«Ему кажется, что администрация Байдена, в которую входят такие персоны как Нуланд, настроены на новые шаги для «сдерживания» России. И что от него – Зеленского – американцы требуют жесткого action», — добавил немецкий политолог.

При этом Александр Рар отметил, что Зеленский перестал надеяться на поддержку Берлина, так как видит, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель покидает свой пост, а ее наиболее возможный преемник Армин Лашет будет ближе к Москве, чем к Киеву. Кроме того, и президент Франции Эммануэль Макрон теряет свои позиции в Европе.

«Зеленский чувствует, что в нормандском формате его позиции слабеют. От него Берлин и Париж требуют больше компромиссов. Зеленский решил впредь ставить только на патрона (Джо) Байдена. Это меняет геополитическую ситуацию в Европе», — подчеркнул Рар.

Однако, отметил немецкий политолог в заключение, Зеленский не учел, что подобная позиция лишит его того восточноукраинского электората, который в свое время обеспечил ему победу на президентских выборах.

Напомним, в январе 2021 года Киевский международный институт статистики (КМИС) опубликовал результаты соцопроса, согласно которым рейтинг действующего украинского президента Владимира Зеленского упал ниже 20%, при том, что на президентских выборах 2019 года Зеленский победил, набрав 73% голосов избирателей.