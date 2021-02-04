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14:46   4 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Немецкий политолог предупредил об украинских провокациях у Крымского моста

Немецкий политолог предупредил об украинских провокациях у Крымского моста

Украинский лидер Владимир Зеленский почувствовал, что теряет поддержку Европы, и сделал ставку на нового президента США Джо Байдена. Поэтому в ближайшее время можно ожидать, что украинские силовики пойдут на провокации в Крыму или Донбассе.

Такое мнение у себя в блоге высказал немецкий политолог Александр Рар в ответ на запрет Зеленским трех оппозиционных телеканалов на Украине.

Украинский президент, по его словам, очень хочет произвести хорошее впечатление на «новое начальство в Америке». Поэтому он в первую очередь наносит удар по пророссийским настроениям на Украине.

«Впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды (оппозиционного политика Виктора) Медведчука, впредь будут задействованы украинские силовики, ожидаются репрессии, — предупредил политолог. — Люди в Киеве боятся пакостей. Послов стран Большой семерки Зеленский проинформировал что идет «в бой против вражеской силы России».

Немецкий политолог предупредил об украинских провокациях у Крымского моста

Также Зеленский, по словам Рара, решил воспользоваться моментом, когда давление международного сообщества на Россию возрастает из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В этой ситуации можно ожидать, что Украина устроит провокации под Крымским мостом или в Донбассе. Зеленский попытается выслужиться перед американцами.

«Ему кажется, что администрация Байдена, в которую входят такие персоны как Нуланд, настроены на новые шаги для «сдерживания» России. И что от него – Зеленского – американцы требуют жесткого action», — добавил немецкий политолог.

При этом Александр Рар отметил, что Зеленский перестал надеяться на поддержку Берлина, так как видит, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель покидает свой пост, а ее наиболее возможный преемник Армин Лашет будет ближе к Москве, чем к Киеву. Кроме того, и президент Франции Эммануэль Макрон теряет свои позиции в Европе.

Немецкий политолог предупредил об украинских провокациях у Крымского моста

«Зеленский чувствует, что в нормандском формате его позиции слабеют. От него Берлин и Париж требуют больше компромиссов. Зеленский решил впредь ставить только на патрона (Джо) Байдена. Это меняет геополитическую ситуацию в Европе», — подчеркнул Рар.

Однако, отметил немецкий политолог в заключение, Зеленский не учел, что подобная позиция лишит его того восточноукраинского электората, который в свое время обеспечил ему победу на президентских выборах.

Напомним, в январе 2021 года Киевский международный институт статистики (КМИС) опубликовал результаты соцопроса, согласно которым рейтинг действующего украинского президента Владимира Зеленского упал ниже 20%, при том, что на президентских выборах 2019 года Зеленский победил, набрав 73% голосов избирателей.

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