МИД РФ рассказал об обходе американских санкций по "СП-2"

Замглавы МИД РФ Александр Грушко объяснил, почему европейским компаниям не стоит бояться вторичных санкций со стороны США.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко объяснил, почему европейским компаниям не стоит бояться вторичных санкций со стороны США.

По его словам, проект "Северный поток – 2" сможет нормально функционировать, так как Россия собирается продавать энергоносители на основе коммерческих контрактов. Это поможет избежать нежелательных последствий для европейских партнеров, подытожил он.

Стоит отметить, что против строительства газопровода активно выступают США, Украина и ряд стран ЕС. На этом фоне Белый дом ввел против проекта санкции в 2019 году. В Вашингтоне предлагают Европе покупать у США сланцевый газ.