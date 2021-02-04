Россияне пытались улететь в Астрахань по паспортам несуществующей страны

В московском аэропорту Внуково правоохранители задержали двух пассажиров, пытавшихся улететь в Астрахань по паспортам СССР.

В московском аэропорту Внуково правоохранители задержали двух пассажиров, пытавшихся улететь в Астрахань по паспортам СССР.

Мужчина и женщина приобрели билеты в интернете и поехали в аэропорт. На стойке регистрации пассажиры показали документы граждан СССР. Сотрудники аэропорта оповестили пару, что они не могут их оформить по паспортам несуществующей страны, передает mk.ru.

Пассажиры разозлились, они стали требовать их немедленно оформить на рейс, либо предоставить гостиницу и питание. В конфликт вмешались полицейские. Они проверили документы граждан и выяснили, что у них есть российские паспорта.

Правоохранители вызвали санитаров, чтобы те оценили психическое состояние пассажиров. Медики не стали забирать граждан, однако на всякий случай взяли у них личные данные.