Российские инструкторы подготовили бойцов для нового батальона армии ЦАР

Армия Центральноафриканской Республики пополнилась седьмым территориальным пехотным батальоном, в состав которого вошли отряды самообороны столичного района РК5.

Армия Центральноафриканской Республики пополнилась седьмым территориальным пехотным батальоном, в состав которого вошли отряды самообороны столичного района РК5.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера 30 января подписал указ о создании седьмого территориального пехотного батальона FACA. Как сообщает Федеральное агентство новостей, советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров в своем Twitter выразил одобрение этому решению и похвалил профессионализм центральноафриканских военных, которых обучают российские инструкторы.

"Я рад, что профессионализм, продемонстрированный FACA в борьбе с боевиками, сделал службу в армии очень престижной", — написал Захаров.

Новообразованное подразделение правительственной армии проходит обучение в лагере Касаи в Банги. Бойцам предстоит вести борьбу с боевиками "Коалиции патриотов за перемены", возглавляемой бывшим президентом страны Франсуа Бозизе, который пытался сорвать президентские и парламентские выборы в республике 27 декабря.