14:03 4 Февраля 2021Политика
Председатель иранского парламента посетит Москву с официальным визитом
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф приедет в Россию на следующей неделе.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф приедет в Россию на следующей неделе.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе телефонных переговоров со своим иранским коллегой пригласил его посетить Москву.
Во время консультаций спикеры высказались о возможности продолжения многосторонних парламентских форматов. Российский политик предложил провести в Сочи конференцию по укреплению регионального взаимодействия в сфере борьбы с террористической угрозой.