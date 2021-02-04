Председатель иранского парламента посетит Москву с официальным визитом

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф приедет в Россию на следующей неделе.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф приедет в Россию на следующей неделе.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе телефонных переговоров со своим иранским коллегой пригласил его посетить Москву.

Во время консультаций спикеры высказались о возможности продолжения многосторонних парламентских форматов. Российский политик предложил провести в Сочи конференцию по укреплению регионального взаимодействия в сфере борьбы с террористической угрозой.