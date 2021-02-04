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14:03   4 Февраля 2021
Политика

Председатель иранского парламента посетит Москву с официальным визитом

Председатель иранского парламента посетит Москву с официальным визитом

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф приедет в Россию на следующей неделе.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе телефонных переговоров со своим иранским коллегой пригласил его посетить Москву.

Во время консультаций спикеры высказались о возможности продолжения многосторонних парламентских форматов. Российский политик предложил провести в Сочи конференцию по укреплению регионального взаимодействия в сфере борьбы с террористической угрозой.

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