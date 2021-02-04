Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой

Европа обязана вести политический диалог с Кремлем, если хочет стать глобальным игроком на мировой арене, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Европа обязана вести политический диалог с Кремлем, если хочет стать глобальным игроком на мировой арене, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее политик от имени Европейского союза поддержал решение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США.

По его словам, это соглашение играет важнейшую роль в обеспечении глобальной безопасности. Дипломат также призвал к дальнейшему сокращению стратегических арсеналов.