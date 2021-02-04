Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:55   4 Февраля 2021
Политика

Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой

Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой

Европа обязана вести политический диалог с Кремлем, если хочет стать глобальным игроком на мировой арене, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее политик от имени Европейского союза поддержал решение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США.

По его словам, это соглашение играет важнейшую роль в обеспечении глобальной безопасности. Дипломат также призвал к дальнейшему сокращению стратегических арсеналов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #ес #боррель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров