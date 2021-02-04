Экс-участница "Дома-2" Анастасия Дашко рассказала о первой ночи в тюрьме

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Анастасия Дашко извинилась перед мамой и рассказала о трудных периодах в своей жизни. Одним из них звезда считает тюремное прошлое.

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Анастасия Дашко извинилась перед мамой и рассказала о трудных периодах в своей жизни. Одним из них звезда считает тюремное прошлое.

Долгое время бывшая участница телестройки Анастасия Дашко избегала вопросов о жизни в тюрьме. Прошлое в качестве заключенной было болезненным периодом в ее жизни. Однако недавно участница реалити-шоу решила, что готова открыто делиться историями своих ошибок в блоге. Дашко опубликовала в своем Instagram пост, где рассказала о переживаниях матери и попросила у нее прощения.

"Я не представляю, как моя мама плакала, когда узнала, что я в СИЗО. Как она плакала, сколько сил я отняла у нее. Мама, прости меня за такой позорный эпизод моей жизни. Прости, что тогда не оправдала твои надежды", — обратилась звезда "Дома-2" к маме.

Также она рассказала, в каких условиях отбывала тюремный срок. По ее словам, судебный процесс длился год. Дашко призналась, что самыми трудными ей запомнились первые дни за решеткой. Сокамерницы сразу узнали ее и тепло приняли, даже напоили чаем. Однако бывшая звезда телепроекта провела свою первую ночь в неволе, заливая подушку слезами и страдая от бессонницы.