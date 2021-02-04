Политолог назвал авторитарно-диктаторской акцией закрытие украинских телеканалов

Санкции, введенные главой Украины Владимиром Зеленским против телеканалов, являются авторитарно-диктаторской акцией, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Санкции, введенные главой Украины Владимиром Зеленским против телеканалов, являются авторитарно-диктаторской акцией, заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

Такой шаг со стороны украинского правительства идет вразрез с прошлогодним заявлением Зеленского. В тот момент глава государства публично высказался за свободу слова и обещал не допускать прекращение трансляции телеканалов по политическим мотивам. Политолог считает, что такие действия стали колоссальным унижением Киева, а также существенным ударом по независимости Украины.

"В этом решении нет ничего конституционного, потому в судебных инстанциях ситуацию должны были бы рассмотреть – если к ним поступит обращение, иск. Или должны были пройти судебные слушания, где бы прозвучали доказательства, что данные телекомпании работают против государственных интересов. Ничего такого не было", — подчеркнул Погребинский

Ранее Зеленский заявил, что заблокированные Советом нацбезопасности и обороны Украины телеканалы мешали европейской и евроатлантической интеграции государства.