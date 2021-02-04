Как новый глава ЦРУ перестал бояться Россию и полюбил Байкал

Чего ждать от Уильяма Бернса, который знает русский язык и называет Россию великой, гордой и влиятельной.

Джо Байден просит Конгресс США рассмотреть кандидатуру Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Решение главы Белого дома вызывает то ли опасения, то ли надежду на снижение конфронтации двух держав: в эпоху президентства Джорджа Буша младшего Бернс был американским послом в РФ — он хорошо знает и русский язык, и нашу страну.

Спец по России и Ближнему Востоку

Бернс до 1998 года работал исполнительным секретарем в Госдепе США, потом три года на должности посла США в Иордании при двух президентах — демократе Билле Клинтоне и республиканце Джордже Буше-младшем. С 2001 по 2005 год помощник Госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока, с 2005 по 2008 год — американский посол в России.

При Бараке Обаме Бернс стал заместителем Госсекретаря США. Незадолго до начала правления республиканца Дональда Трампа ушел из Белого дома, возглавив «Фонд Карнеги за международный мир». После дипломатической работы в России Бернс активно раздавал интервью российским и американским СМИ — чаще всего журналистов интересовало, как американский политик провел три года в Москве.

В публичном поле дипломат высказывался о России положительно, а о противоречиях страны с США говорил честно, но в нейтральном тоне.

«Россию я всегда буду воспринимать с восхищением и уважением. <…> Я старался защищать интересы моей страны, слушать и понимать российскую точку зрения, демонстрировать уважение к ней», — рассказывал Бернс в 2008 году в интервью «Интерфаксу».

Дипломат отмечал: путешествовать по России ему понравилось. Бернс объездил более 40 регионов и наблюдал, «насколько быстро меняется российское общество и какие трудности еще сохраняются». 13 лет назад он говорил, что с удовольствием вернулся бы на Байкал.

«Комплекс неполноценности»

Во время написания секретных депеш, отправляемых в Вашингтон, посол отнюдь не комплиментарно описывал настроения в стране. Дипломат «с хорошим лицом» не врал российским СМИ: в первую очередь, он действительно защищал интересы своей страны, для которой Россия была конкурентом на международной арене. Тем не менее, он выступал за сотрудничество, а не борьбу.

По мнению Бернса, у России присутствует «комплекс неполноценности» перед Соединенными Штатами. Публично он этого не заявлял, но на сайте WikiLeaks опубликовали дипломатические письма посла от 2007 года, которые тот отсылал на родину.

«Американские озабоченности воспринимаются с цинизмом, как недовольные жалобы конкурента, и рассматриваются через призму мировосприятия, где Запад пытается тормозить развитие России, в том числе отрывая ее от рынков вооружений», — сказано в депеше.

Бернс неоднократно объяснял, почему российско-американские отношения зашли в тупик. Любопытные рассуждения на эту тему он опубликовал в The New York Times: Россия слишком «велика, горда и влиятельна», чтобы ее игнорировать и все еще является единственной ядерной державой, сравнимой с США. С этим нужно что-то делать.

«После окончания холодной войны отношения между США и Россией часто определялись глубокими обидами, ошибочными представлениями и разочарованиями. Я пережил эту турбулентность в годы моей работы дипломатом в Москве, ориентируясь на странную смесь надежды и унижения, которую я так живо помню в России Бориса Ельцина, и драчливость и грубые амбиции Кремля Владимира Путина», — писал Бернс.

Русские в конце холодной войны и во время распада Советского Союза пережили настоящий кризис уверенности в себе, рассказывал Бернс уже в 2019 году. Будущее России после ухода от коммунизма было неопределенным, страна смогла сформировать его образ только сейчас, полагает дипломат.

«Путин сказал мне "Вы, американцы, должны больше слушать — вы не можете просто делать все по-своему". Это был "винтажный" Путин. Он не юлил, а говорил вызывающе прямо», — описывает Бернс свою первую встречу с президентом РФ в интервью изданию Стэнфордского университета.

«Таких людей в США сейчас немного»

Бернс — один из самых перспективных политиков в США, отмечает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. Дипломат отличается широтой взглядов и принадлежит к наиболее взвешенному крылу Демократической партии, которое выступает за развитие и укрепление международных отношений.

«Бернс знает, что история российско-американских отношений служит основой нашего взаимопонимания. Он считает важным возвращение к корням — а у нас были очень хорошие отношения в самом начале, США и Россия назывались «distance friends» — друзья на расстоянии. Велась активная переписка между императором Александром II и Авраамом Линкольном, Томас Джефферсон переписывался с Александром I», — рассказал историк-американист в интервью «Политике Сегодня».

Петров отмечает, что в 2006 и 2007 годах, когда послом был Бернс, Россия и США активно сотрудничали в гуманитарной сфере. Возглавляемый им Фонд Карнеги — очень авторитетная организация, которая влияет на принятие политических решений в США.

Бернс будет проводить взвешенную политику, нацеленную на развитие гуманитарных контактов, предполагает ученый. На посту главы ЦРУ он не станет искать врагов там, где их нет, и будет последовательно выступать за развитие российско-американских отношений. Но Бернс — человек команды, и это тоже нужно учитывать.

«Бернса отличает гибкое мышление, наряду с фундаментальными знаниями по истории, это может быть благоприятным фактором для развития российско-американских отношений. Таких людей в США сейчас не много. Он принадлежит к плеяде интеллигенции на одном из самых серьезных постов в администрации США. Я бы даже назвал его последним таким интеллигентом из тех, кого мы видим», — заключил Александр Петров.

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