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13:38   4 Февраля 2021
Политика

Пост министра транспорта впервые в истории США достался гею

Пост министра транспорта впервые в истории США достался гею

Главой управления транспорта США стал демократ Пит Буттиджич. В истории страны это первый открытый гей, который занял пост министра, сообщает агентство Associated Press.

Пита Буттиджича на пост министра транспорта выдвинул президент Джо Байден. Сенат и верхняя палата парламента США поддержали кандидатуру. За Буттиджича проголосовали 86 конгрессменов, против – всего 13.

Присягу у политика принимала вице-президент Камала Харрис. Торжественную клятву мужчина давал на Библии, принадлежащей его матери. Книгу, при этом, держал его законный муж по имени Частен.

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#сша #министр транспорта #Пит Буттиджич

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