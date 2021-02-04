Пост министра транспорта впервые в истории США достался гею

Главой управления транспорта США стал демократ Пит Буттиджич. В истории страны это первый открытый гей, который занял пост министра, сообщает агентство Associated Press.

Главой управления транспорта США стал демократ Пит Буттиджич. В истории страны это первый открытый гей, который занял пост министра, сообщает агентство Associated Press.

Пита Буттиджича на пост министра транспорта выдвинул президент Джо Байден. Сенат и верхняя палата парламента США поддержали кандидатуру. За Буттиджича проголосовали 86 конгрессменов, против – всего 13.

Присягу у политика принимала вице-президент Камала Харрис. Торжественную клятву мужчина давал на Библии, принадлежащей его матери. Книгу, при этом, держал его законный муж по имени Частен.