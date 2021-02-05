У вас Усс расклеился. Губернатор Красноярского края на грани отставки

Главе региона Александру Уссу снова прочат выход на пенсию. «Политика Сегодня» оценила его шансы остаться в седле.

В отставку красноярского губернатора Александра Усса эксперты отправляли еще осенью минувшего года. Авторы рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко Консалтинг» фиксировали сползание 66-летнего слуги народа в «красную зону», обитатели которой как правило не задерживаются в кресле властителя субъекта федерации.

Старт очередным проводам господина Усса на пенсию дал авторитетный Telegram-канал «Незыгарь», заслуживший среди медийного сообщества репутацию поставщика инсайдов из кулуаров российской власти. Так, 2 февраля в нем появилась информация о замене нынешнего управленца на вице-премьера Александра Новака, будто бы не нашедшего взаимопонимания с главой кабмина Мишустиным.

Не менее пессимистично выглядит позиция Усса в Национальном рейтинге губернаторов по итогам 2020 года. Господин губернатор прочно обосновался на 59-ой из 60 строчек. Авторы объясняют такое положение дел комплексно: тут и резкое падение поддержки со стороны населения, недовольство элит, изрыгающий в атмосферу копоть, газ и пыль административный центр, воровство леса, аутсайдерство региона по темпам распространения коронавирусной инфекции ect.

Именно 2020 год, пожалуй, явился водоразделом в карьере Усса-администратора. На всю страну гром грянул в июне, когда на ТЭЦ «Норникеля» в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Подробности экологической катастрофы уже изучены, виновные оштрафованы, а осадочек в послужном списке губернатора остался. Чтобы разгневать президента страны с выдержкой разведчика определенно нужна серьезная административная промашка.

Лаконичный доклад Усса Путину о невозможности ликвидировать последствия ЧП за две недели и, собственно, запоздалая реакция региональных органов власти на случившееся вызвали логичное недоумение: почему чиновники узнали об этом только через два дня из социальных сетей.

К слову, социальные сети красноярского губернатора выглядят образцово-показательно. Пиарщики Усса всячески демонстрируют неустанную работу на благо жителей региона: то первое лицо обновляет автопарк для школ и больниц, то поздравляет юных спортсменок, то расселяет аварийное жилье.

Несмотря на его старания, в комментарии приходят недовольные, давая понять, что за красивым фасадом Instagram кроется глубинная безнадега громадного региона.

Об отношении губернатора к простым гражданам могли судить жители города Канска в 2019 году, когда тот прибыл лично проинспектировать последствия подтопления. На встрече с местными жителями прозвучал вопрос: «Вы дорогу нашу видели, [когда] ехали? А если сейчас вода пойдет, размоет? Вертолеты будут присылать?».

«Что вы хотите мне сказать, права качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — эмоционально отреагировал Усс, чем, конечно же, взбаламутил общественность.

Волна народного негодования докатилась до Госдумы, где Александру Викторовичу настоятельно рекомендовали извиниться коллеги из «Единой России». Губернатор вскоре так и поступил в личной беседе с задетой его словами жительницей Канска Натальей.

Следующая стратегическая осечка красноярского главы оказалась преимущественно в фокусе региональных СМИ. Отчисления в региональный бюджет в виде налогов от добычи золота могли бы стать дополнительным подспорьем для социальной сферы, например, для поддержки медиков, прошедших девять кругов пандемии, но что-то пошло не так.

В сентябре 2020 года стало известно о смене налоговой прописки дочки ПАО «Полюс» — золотодобывающей компании «СЛ золото», с Красноярска на Иркутск. Вотчина Усса потеряла часть бюджетных доходов от ключевого донорского предприятия, тут красноярского управленца переиграл более энергичный сосед, 54-летний губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. А потерявшего золотую жилу Усса стали ожидаемо упрекать в утрате политической хватки.

Но уже в декабре прошлого года фиксировался медийный реванш: пресс-служба Усса рапортовала о подписании нового соглашения с ПАО «Полюс», предполагающего строительство пятой золотодобывающей фабрики на севере края.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян, впрочем, не склонен драматизировать положение 66-летнего управленца и умалять его заслуги перед регионом. Совокупность факторов, по которым федеральный центр принимает решение о замене того или иного губернатора, собеседник ПС условно делит на две части.

В первом случае рокировку предвещают серьезные обвинения в адрес главы регионального правительства, перерастающие в уголовные дела. Недавний пример тому — Хабаровский край.

Во втором случае российские губернаторы теряют доверие Кремля, провалив экзамен на управленческие навыки при катастрофах, стихийных бедствиях или подобных ситуациях, выходящих за рамки привычного.

«Я думаю, что к Уссу не применимы ни первый, ни второй кейс. У него есть, конечно, некоторая региональная специфика, связанная с экологической повесткой. Она там выстреливала и в 2019, и в 2020 годах, но я бы не сказал, что ничего не делалось, грубо говоря. Да, наверное, это выглядит не так красиво, как в Челябинске, где губернатор, избранный два года назад, в постоянном режиме ведет переговоры с предприятиями по поводу корректировки объема выбросов, что надо для этого сделать, но, тем не менее, там тоже шли работы, если мы говорим о Красноярске. Здесь нельзя сказать, что он [Усс] ничего не делает», — говорит Кирьян.

Что касается социальной сферы, то, к примеру, по доступности медицины Красноярский край сложно назвать аутсайдером, отмечает эксперт. Огрехи при строительстве, будь то возведение социальных объектов или нерациональная планировка кварталов, собеседник увязывает с компетенцией мэров и сити-менеджеров. Усс, как отмечает Кирьян, не может лично контролировать и отвечать за каждую стройку.

«Есть застарелые болячки, которые он не может решить сам и, наверное, его сменщик тоже бы не решил. Я имею в виду длительные позиционные бои с “Газпромом” по поводу снабжения газом городов. С точки зрения экономики регион не является низовым, край не находится в ситуации Хакасии, Калмыкии, Тувы. Это регион вполне себе ресурсообеспеченный и бюджет его наполняется средствами настолько, насколько может», — отмечает финансовый потенциал края политолог.

Александра Усса можно с уверенностью назвать политическим долгожителем регионального масштаба. С 1996 по 1998 годы он работал заместителем губернатора Красноярского края, с 1998 по 2017 годы председательствовал в местном Заксобрании, а в сентябре 2017 возглавил регион в статусе врио.

Спустя год, будучи представителем «Единой России», Усс уверенно обошел конкурентов от ЛДПР и «Справедливой России» на губернаторских выборах. Срок его полномочий заканчивается в 2023 году.

По меньшей мере, до предстоящих парламентских выборов кресло останется за Александром Уссом, прогнозирует, подводя итог, Петр Кирьян: