"Они ждут моей смерти": Мельникова рассказала о завещании

Актриса Анастасия Мельникова стала гостьей шоу "Секрет на миллион". В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой звезда сериала "Улица разбитых фонарей" рассказала о завещании.

Актриса Анастасия Мельникова стала гостьей шоу "Секрет на миллион". В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой звезда сериала "Улица разбитых фонарей" рассказала о завещании.

Разговор в эфире студии НТВ вышел довольно откровенным. Звезда рассказала, что отдала многие годы своей жизни съемкам в известном телепроекте. Она, вместе с другими звездами сериала, жила на съемочной площадке. По словам Мельниковой, изначально она должна была сыграть эпизодическую роль, но настолько полюбилась зрителям, что ее оставили в основном составе. Благодаря популярности актриса смогла заработать на собственную квартиру в центре Санкт-Петербурга.

У Мельниковой один ребенок — дочь Мария, которую она родила в разгар съемок, других детей у нее нет. Для того чтобы обеспечить свою единственную наследницу, она решила заранее задаться вопросом оформления документов о праве наследования. На тему завещания Мельникова говорит довольно спокойно и считает его составление мудрым и взвешенным решением.

"Ах, завещание! Они ждут моей смерти!" — посмеялась гостья студии "Секрет на миллион".

Подруга актрисы, писательница Мария Арбатова, рассказала некоторые подробности о ее жизни. Она отметила, что Мельникова полна энергии и не любит сидеть на месте.