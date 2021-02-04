Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:26   4 Февраля 2021
Происшествия

Гендиректору НПП "Исток" изменили меру пресечения

Гендиректору НПП "Исток" изменили меру пресечения

Бабушкинский суд Москвы перевел под домашний арест генерального директора НПП "Исток" Александра Борисова, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина является фигурантом уголовного производства в отношении бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.

Стоит отметить, что их обвиняют в хищении свыше 1 млрд рублей. Средства были украдены на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #сизо #борисов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров