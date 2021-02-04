МО РФ опубликовало видео применения миротворцами беспилотников в Карабахе

Российские миротворцы применяют БПЛА "Форпост" и "Орлан-10" для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы применяют БПЛА "Форпост" и "Орлан-10" для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Минобороны России опубликовало ролик, на котором можно увидеть беспилотники в действии. Дроны собирают данные о перемещении военной техники по территории республики. Кроме того, БПЛА фиксируют случаи пересечения линии соприкосновения.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что саперы очистили от взрывоопасных предметов более 711 гектаров территории в Карабахе. Миротворцы проверили 901 здание и более 230 километров дорог, а также обнаружили и уничтожили 23 837 неразорвавшихся боеприпасов.