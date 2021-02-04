13:06 4 Февраля 2021Политика
Песков рассказал о реакции Путина на агрессию Запада из-за ситуации с Навальным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика Запада из-за приговора блогеру Алексею Навальному не является причиной для реакции Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика Запада из-за приговора блогеру Алексею Навальному не является причиной для реакции Владимира Путина.
Ранее Песков заявил, что российский лидер не следит за ходом расследования в отношении Алексея Навального. По его словам, график Путина слишком загружен.
Стоит отметить, что суд вынес обвинительный приговор Навальному. Блогера обвиняли в нарушении условий отбывания условного срока.