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13:06   4 Февраля 2021
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на агрессию Запада из-за ситуации с Навальным

Песков рассказал о реакции Путина на агрессию Запада из-за ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика Запада из-за приговора блогеру Алексею Навальному не является причиной для реакции Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что российский лидер не следит за ходом расследования в отношении Алексея Навального. По его словам, график Путина слишком загружен.

Стоит отметить, что суд вынес обвинительный приговор Навальному. Блогера обвиняли в нарушении условий отбывания условного срока.

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#путин #навальный #запад

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