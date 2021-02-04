Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:01   4 Февраля 2021
Общество

Песков отрицает наличие репрессий в России

Песков отрицает наличие репрессий в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в России нет репрессий.

Песков не согласился с мнением о том, что большое количество задержанных на несогласованных митингах можно назвать репрессиями. Он считает, что некоторые люди слишком эмоционально оценивают действия правоохранительных органов. Песков отметил, что задержанные или призывали принять участие в незаконных митингах, или сами в них участвовали и занимались провокациями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#песков #репрессии #несогласованные митинги

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров