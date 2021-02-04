Сотрудник ФБК Ашурков побоялся комментировать запись общения с агентом MИ-6

Сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Ашурков отказался во время выступления на "Эхе Москвы" комментировать видеозаписи его переговоров с британским дипломатом.

Сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Владимир Ашурков отказался во время выступления на "Эхе Москвы" комментировать видеозаписи его переговоров с британским дипломатом.

Министерство иностранных дел и посольство Великобритании тоже никак не отреагировали на обнародованную запись общения Ашуркова с дипломатом, который, по данным ФСБ, является агентом секретной разведки МИ-6.

На видео исполнительный директор "Фонда борьбы с коррупцией" запрашивает информацию у британских спецслужб и обсуждает финансирование оппозиционного проекта. Также Ашурков рассказывает собеседнику о полезном для Лондона материале против государственного банка России.

Ранее журналисты выяснили, что Ашурков связан с британской разведкой. В беседе с представителем посольства Соединенного Королевства он намекнул, что ФБК необходимо спонсировать.