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12:56   4 Февраля 2021
Политика

Песков объяснил действия силовиков на незаконных митингах

Песков объяснил действия силовиков на незаконных митингах

Служебная проверка будет проведена по каждому случаю чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированных акций протеста в России.

Об этом заявил 4 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что на незаконных митингах были зафиксированы множественные нападения на силовиков, что повлекло за собой жесткие меры.

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