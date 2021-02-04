Песков объяснил действия силовиков на незаконных митингах

Служебная проверка будет проведена по каждому случаю чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированных акций протеста в России.

Служебная проверка будет проведена по каждому случаю чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированных акций протеста в России.

Об этом заявил 4 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что на незаконных митингах были зафиксированы множественные нападения на силовиков, что повлекло за собой жесткие меры.