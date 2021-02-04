Встреча с Жозепом Боррелем не входит в планы Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречу с прибывающим в Россию верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Президент РФ Владимир Путин не планирует встречу с прибывающим в Россию верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры", — сказал Песков.

Ранее стало известно о намерениях главы дипломатии ЕС приехать в российскую столицу с официальным визитом: Боррель пробудет в Москве с 4 по 6 февраля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что западные СМИ однобоко освещают события в России. Министр российского дипведомства подчеркнул, что в МИД подготовили видеоряд о том, как действуют правоохранители во время протестных акций на Западе и как российская полиция реагирует на бесчинства у себя. По словам Лаврова, он предоставил для ознакомления видеоматериалы для Борреля.