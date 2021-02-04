12:52 4 Февраля 2021Происшествия
Стала известна причина смертельного пожара в украинской больнице
Причиной пожара в реанимации украинской больницы для коронавирусных пациентов стал взрыв, заявили в Минздраве Украины.
Причиной пожара в реанимации украинской больницы для коронавирусных пациентов стал взрыв, заявили в Минздраве Украины.
Ранее стало известно, что четыре человека скончались в результате пожара в Запорожье. Трое погибших пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, скончался один из сотрудников медицинского учреждения.
Украинские правоохранительные органы уже возбудили уголовное производство по факту нарушения пожарной безопасности. Место трагедии посетил министр здравоохранения страны.