Стала известна причина смертельного пожара в украинской больнице

Причиной пожара в реанимации украинской больницы для коронавирусных пациентов стал взрыв, заявили в Минздраве Украины.

Причиной пожара в реанимации украинской больницы для коронавирусных пациентов стал взрыв, заявили в Минздраве Украины.

Ранее стало известно, что четыре человека скончались в результате пожара в Запорожье. Трое погибших пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, скончался один из сотрудников медицинского учреждения.

Украинские правоохранительные органы уже возбудили уголовное производство по факту нарушения пожарной безопасности. Место трагедии посетил министр здравоохранения страны.