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12:52   4 Февраля 2021
Происшествия

Стала известна причина смертельного пожара в украинской больнице

Стала известна причина смертельного пожара в украинской больнице

Причиной пожара в реанимации украинской больницы для коронавирусных пациентов стал взрыв, заявили в Минздраве Украины.

Ранее стало известно, что четыре человека скончались в результате пожара в Запорожье. Трое погибших пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кроме того, скончался один из сотрудников медицинского учреждения.

Украинские правоохранительные органы уже возбудили уголовное производство по факту нарушения пожарной безопасности. Место трагедии посетил министр здравоохранения страны.

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