Андрей Норкин рассмешил зрителей шуткой про дипломатов на суде над Навальным

На заседании присутствовали представители почти двух десятков иностранных дипмиссий.

Ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин порадовал зрителей очередным анекдотом во время эфира. Журналист пошутил по поводу числа иностранных дипломатов на судебном заседании по делу Алексея Навального.

В зале присутствовали представители дипмиссий почти двух десятка стран.

«На судебном заседании по делу Алексея Навального присутствовали представители посольства США, Канады, Великобритании, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Австрии, Чехии, Болгарии и Японии. Эстонские дипломаты все это время ожидали приземления самолета с Навальным в аэропорту Внуково», - рассказал с серьезным видом Норкин.

17 января Навальный вернулся в России из Германии, где находился в клинике. Изначально планировалось, что самолет приземлится во Внуково. Но по техническим причинам лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Навальный был задержан сотрудниками ФСИН, так как в конце декабря 2020 его объявили в международный розыск за многочисленные нарушения условий отбывания условного срока.

2 февраля Мосгорсуд изменил условный срок Навальному на реальный — 3,5 года общего режима. С учетом домашнего ареста — 2 года 8 месяцев.