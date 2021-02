От ненависти до любви. Как Запад изменил мнение о российской вакцине «Спутник V»

«Политика Сегодня» рассказывает, как западные СМИ перешли от скепсиса и критики российского препарата к удивлению и восхищению.

В Европе внезапно пересмотрели свои взгляды на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Журналист немецкой газеты Welt Жак Шустер сравнил достижение страны с запуском СССР в космос первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

«Политика Сегодня» вспомнила, как менялось отношение западных СМИ к первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19.

Начали за упокой

«Спутник V» Россия зарегистрировала 11 августа 2020 года. Вакцину разработали ученые Национального исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом объявил президент Владимир Путин.

В России новость о появлении вакцины в разгар пандемии встретили с воодушевлением. На тот момент число зараженных коварным вирусом в мире перевалило за 20 миллионов человек, 745 тысяч скончались.

Однако другого мнения придерживались на Западе. Заявление о появлении первой в мире вакцины там приняли крайне скептически, видя в этом не возможность спасать жизни, а политику.

В частности, финансируемый Конгрессом США «Голос Америки» стоял на том, что «Спутник V» был одобрен после «менее, чем двух месяцев испытаний на людях». ABC News считало, что решение некоторых россиян стать испытуемыми было принудительным, а не добровольным:

The Washington Post называл появление вакцины от опасного вируса пиар-ходом.

В свою очередь, британское издание The Guardian посчитало нужным напомнить о том, что «изготовление вакцины — это марафон, а не спринт».

В Германии ограничились советом по поводу того, как следует применять российскую вакцину — «умеренно».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вся критика — не более, чем страх конкуренции.

Продолжили политикой

Очередной виток критики в сторону «Спутника V» начался после одобрения препарата в других государствах. На данный момент вакцина зарегистрирована в большинстве стран Латинской Америки, а также в ОАЭ, Венгрии, Белоруссии, Туркмении, Палестине, Боливии, Алжире и Иране.

От пристального внимания зарубежной прессы не ушла ситуация между Россией и Украиной. Москва не раз предлагала Киеву свою помощь. Но позицию Украины озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия посредством поставки препарата попросту хочет навязать соседу «пропагандистские штампы и идеологию».

Вслед за Кулебой риторику подхватили и западные СМИ.

Кончили за здравие

В начале января 2021 сделать прививку российской вакциной отважился корреспондент газеты The New York Times Эндрю Крамер. Он отметил, что первоначально у него были сомнения насчет действенности препарата.

