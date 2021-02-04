От ненависти до любви. Как Запад изменил мнение о российской вакцине «Спутник V»

«Политика Сегодня» рассказывает, как западные СМИ перешли от скепсиса и критики российского препарата к удивлению и восхищению.

В Европе внезапно пересмотрели свои взгляды на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Журналист немецкой газеты Welt Жак Шустер сравнил достижение страны с запуском СССР в космос первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

«С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами"», — написал Шустер.

«Политика Сегодня» вспомнила, как менялось отношение западных СМИ к первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19.

Начали за упокой

«Спутник V» Россия зарегистрировала 11 августа 2020 года. Вакцину разработали ученые Национального исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом объявил президент Владимир Путин.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — отметил глава государства.

В России новость о появлении вакцины в разгар пандемии встретили с воодушевлением. На тот момент число зараженных коварным вирусом в мире перевалило за 20 миллионов человек, 745 тысяч скончались.

Однако другого мнения придерживались на Западе. Заявление о появлении первой в мире вакцины там приняли крайне скептически, видя в этом не возможность спасать жизни, а политику.

В частности, финансируемый Конгрессом США «Голос Америки» стоял на том, что «Спутник V» был одобрен после «менее, чем двух месяцев испытаний на людях». ABC News считало, что решение некоторых россиян стать испытуемыми было принудительным, а не добровольным:

«Ее опробовали лишь на нескольких десятках человек, часть из которых были военными, и, возможно, их принудили стать испытуемыми… Для сравнения: в США вакцины испытывают на 30 тысячах человек».

The Washington Post называл появление вакцины от опасного вируса пиар-ходом.

«Президент России Владимир Путин, возможно, сделал хороший пиар-ход, хотя бы в краткосрочной перспективе. <…> Будем надеяться, что препарат окажется эффективным. Однако вызывает беспокойство отсутствие достаточных данных, зрелищность и обещания в быстром распространении препарата», — писало издание.

В свою очередь, британское издание The Guardian посчитало нужным напомнить о том, что «изготовление вакцины — это марафон, а не спринт».

В Германии ограничились советом по поводу того, как следует применять российскую вакцину — «умеренно».

«Однако, внимание! Ученым следует при разработке вакцины пройти все необходимые ступени. За непродолжительное время это было невозможно. Кроме того, в тестах участвовало недостаточное число людей. Поэтому совет всем потенциальным покупателям — применять вакцину умеренно», — писал Frankfurter Rundschau.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вся критика — не более, чем страх конкуренции.

Продолжили политикой

Очередной виток критики в сторону «Спутника V» начался после одобрения препарата в других государствах. На данный момент вакцина зарегистрирована в большинстве стран Латинской Америки, а также в ОАЭ, Венгрии, Белоруссии, Туркмении, Палестине, Боливии, Алжире и Иране.

«Разработанная российским правительственным учреждением вакцина от коронавируса скептически оценивается ведомствами различных стран по всему миру. Но только не в Латинской Америке, где Аргентина, Венесуэла и Боливия (управляемые левыми властями, близкими к Владимиру Путину) одобрили "Спутник" для срочного применения», — писал Bloomberg.

От пристального внимания зарубежной прессы не ушла ситуация между Россией и Украиной. Москва не раз предлагала Киеву свою помощь. Но позицию Украины озвучил глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия посредством поставки препарата попросту хочет навязать соседу «пропагандистские штампы и идеологию».

Вслед за Кулебой риторику подхватили и западные СМИ.

«Международная озабоченность относительно методов создания российской вакцины усугубляется на Украине подозрением в том, что Кремль хочет использовать этот вопрос для дискредитации Киева и его западных союзников в рамках гибридной войны», — пишет The Irish Times.

Кончили за здравие

В начале января 2021 сделать прививку российской вакциной отважился корреспондент газеты The New York Times Эндрю Крамер. Он отметил, что первоначально у него были сомнения насчет действенности препарата.

From Skepticism to Relief: Why I Got the Russian Vaccine #SputnikV https://t.co/JtlJRQvLIo — Eli Dror (@edrormba) January 30, 2021

«Согласно окончательным известным данным, с помощью вакцины он в 9 из 10 избежит COVID-19… Свою критику западные эксперты в основном сосредоточили на вызывающем вопросы раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины, которая похожа на прививку производства Оксфордского университета и компании AstraZeneca», — отмечал Крамер.

Затем последовала реакция журналиста Bloomberg Сэма Фазели, который отмечал, что после клинических испытаний вакцины не выявлено ни одного случая тяжелого течения болезни.

«Учитывая эти факты, даже без [опубликованных] результатов третьей фазы испытания есть основания думать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac», — написал Фазели.

Однако кардинально риторика Запада изменилась после публикации результатов третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» в авторитетном научном журнале Lancet. В статье указывалось, что препарат продемонстрировал высокую безопасность и эффективность на уровне 91,6%.

На публикацию незамедлительно отреагировала Всемирная организация здравоохранения. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, это говорит об эффективности препарата, а потому активно ведутся разговоры о поставке вакцин нуждающимся странам.

«Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся», — сказала она.

В американском издании Politico подчеркнули, что «Спутник V» оказался эффективен и для людей старше 60 лет. А в The Huffington Post припомнили первоначальную критику в адрес российского препарата, результаты которого доказали обратное. Отличный результат вакцины отметил и телеканал CNN.

Восхитился «Спутником V» лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти. Он сказал, что эффективность препарата очень обнадеживает.

«Эффективность выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин», — сказал Доэрти в беседе с ТАСС.

Статью в Lancet комментировала и канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что «мы увидели хорошие данные о российской вакцине». Лидер ФРГ подчеркнула, что любая вакцина, получившая одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), будет приветствоваться в Германии.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, «Спутник V» в скором времени зарегистрируют еще в 25 странах мира. «Политика Сегодня» объясняла, почему российский препарат так популярен в Латинской Америке.