Лекарство из ядовитого растения может стать спасением от коронавируса

Экспериментальное лекарство против рака, созданное из ядовитого растения тапсии, может оказаться эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили британские ученые.

Экспериментальное лекарство против рака, созданное из ядовитого растения тапсии, может оказаться эффективным в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили британские ученые.

Исследователи из Ноттингемского университета полагают, что вещество тапсигаргин, на основе которого разработан препарат, может останавливать развитие коронавирусной инфекции. Лекарство уже начали испытывать при заболевании раком предстательной железы, передает Daily Mail.

Результаты опытов с животными продемонстрировали также эффективность тапсигаргина в противодействии вирусу SARS-CoV-2. При этом препарат действенно борется и с другими коронавирусами, которые провоцируют простуду, ОРЗ и грипп.

Кроме того, у коронавируса и гриппа наблюдается схожая клиническая картина, передает телеканал "360". Однако при COVID-19 у пациента обычно не поражается горло.