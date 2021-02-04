Появились подробности страшного пожара в запорожской COVID-больнице

Стали известны подробности возгорания в реанимационном боксе COVID-отделения больницы в Запорожье.

Стали известны подробности возгорания в реанимационном боксе COVID-отделения больницы в Запорожье.

Пожар в медицинском учреждении унес жизни трех пациенток и анестезиолога. О трагедии сообщает УНИАН. По информации экстренных служб региона, правоохранители начали расследование возгорания в запорожской больнице. Погибшим пациенткам было 91, 76 и 64 года, а женщине-анестезиологу — 26 лет. Отмечается, что все жертвы, кроме медика, находились под аппаратами ИВЛ.

Согласно предварительной версии, причиной смерти нескольких запорожцев стало отравление угарным газом. Из опасной зоны были эвакуированы 12 человек, из них двое получили ожоги и отравление продуктами горения. Причины пожара выясняют специалисты.