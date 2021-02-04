Треш-стримы могут запретить в России

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о ходе обсуждения закона, запрещающего треш-стримы на территории России.

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о ходе обсуждения закона, запрещающего треш-стримы на территории России.

По его словам, соответствующий закон может быть принят правительством страны до середины июля.

Ранее стало известно, что суд продлил срок содержания под стражей блогеру Reeflay. Стоит отметить, что молодой человек устроил стрим с мертвой девушкой. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.