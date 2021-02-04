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12:20   4 Февраля 2021
Армия

Эсминец ВМС США Rafael Peralta прибыл к месту службы в Японии

Эсминец ВМС США Rafael Peralta прибыл к месту службы в Японии

Американский корабль Rafael Peralta направили в порт военно-морской базы Йокосука в Японии на постоянное базирование, сообщил Седьмой флот ВМС США.

База Йокосука входит в зону ответственности седьмого флота ВМС США и распространяется на всю западную часть Тихого океана и восточную часть Индийского океана.

Rafael Peralta считается одним из новейших и самых передовых кораблей американских военно-морских сил.

"Присутствие эсминца Rafael Peralta укрепляет национальную безопасность США, их союзников и партнеров, улучшает возможности по защите стратегических интересов", — прокомментировала пресс-служба Вооруженных сил США.

Также на Йокосуке базируется атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan.

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#сша #япония #эсминец Rafael Peralta

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