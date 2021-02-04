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12:09   4 Февраля 2021
Политика

ФСБ РФ опровергла хакерские атаки на США

ФСБ РФ опровергла хакерские атаки на США

Сотрудники ФСБ России не подтвердили причастность РФ к хакерским атакам на органы власти США.

Замглавы Центра кибербезопасности РФ заявил, что обвинения в адрес России касательно спонсорства хакерской группы "Энерджик био", которая якобы была причастна к атаке на США, не имеют под собой никаких доказательств.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден ожидает отчета нацразведки о ситуации с кибератаками на США. Речь идет о взломе системы компании SolarWinds.

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