ФСБ РФ опровергла хакерские атаки на США

Сотрудники ФСБ России не подтвердили причастность РФ к хакерским атакам на органы власти США.

Сотрудники ФСБ России не подтвердили причастность РФ к хакерским атакам на органы власти США.

Замглавы Центра кибербезопасности РФ заявил, что обвинения в адрес России касательно спонсорства хакерской группы "Энерджик био", которая якобы была причастна к атаке на США, не имеют под собой никаких доказательств.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден ожидает отчета нацразведки о ситуации с кибератаками на США. Речь идет о взломе системы компании SolarWinds.