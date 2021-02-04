Петр Толстой намерен баллотироваться в восьмой созыв Госдумы РФ

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой подтвердил желание баллотироваться в восьмой созыв нижней палаты парламента. Об этом заявил сам депутат.

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой подтвердил желание баллотироваться в восьмой созыв нижней палаты парламента. Об этом заявил сам депутат.

Политик выступил перед жителями Люблинского одномандатного округа города Москвы на отчете. Депутат сообщил, что намерен баллотироваться в восьмой созыв Госдумы и поделился результатами своей деятельности. Толстой ответил на вопросы, которые интересовали граждан, пишет Федеральное агентство новостей.

Выборы в Государственную думу РФ пройдут в сентябре 2021 года. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов. Петр Толстой представляет фракцию "Единая Россия".

Депутат Сергей Вострецов ранее поддержал идею введения четырехдневной рабочей недели, передает "360". По его словам, к такой перспективе так или иначе придут.