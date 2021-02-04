Любовь Соболь обвинили в нарушении санитарных норм на незаконном митинге

Следователи предъявили Любови Соболь обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несогласованного митинга 23 января в Москве.

Следователи предъявили Любови Соболь обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несогласованного митинга 23 января в Москве.

Вину сотрудница ФБК (признан иноагентом в РФ) признавать отказывается, сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Он отметил, что обжаловал решение суда о домашнем аресте его подзащитной.

Суд отправил под домашний арест юриста ФБК Любовь Соболь, Олега Навального, личного врача Алексея Навального Анастасию Васильеву, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и координатора московского штаба скандального блогера Олега Степанова в рамках расследования дела о нарушении санитарных правил при проведении в Москве несанкционированного мероприятия 23 января. Среди участников незаконной акции находились 19 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.