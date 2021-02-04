Посол Великобритании оценила санкции Зеленского против оппозиционных телеканалов

Мелинда Симмонс поддержала решение о введении санкций против трех украинских телеканалов. Об этом посол Великобритании на Украине рассказала в своем Twitter.

Мелинда Симмонс поддержала решение о введении санкций против трех украинских телеканалов. Об этом посол Великобритании на Украине рассказала в своем Twitter.

Британский дипломат оценила действия Владимира Зеленского, который решил ввести санкции в отношении телеканалов "112.Украина", ZIK и NewsOne.

"Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", — написала Мелинда Симмонс в Twitter.

Напомним, украинский президент указом ввел ограничения на работу телеканалов сроком на пять лет. Эфирное вещание остановили, однако программы по-прежнему доступны в YouTube.