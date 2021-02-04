Сотрудника коммунальной службы Челябинска задержали за взяточничество

Главного инженера муниципального бюджетного учреждения "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" (МБУ "ЭВИС") Дениса Бабухина заподозрили во взяточничестве.

Главного инженера муниципального бюджетного учреждения "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" (МБУ "ЭВИС") Дениса Бабухина заподозрили во взяточничестве.

По версии следствия, Бабухин получил от двух предпринимателей 200 тысяч рублей за помощь с размещением, заключением и исполнением муниципальных контрактов. Ему предъявили обвинение по ч.5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки", а бизнесменам — в даче взятки. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом до 12 млн рублей.

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