Шепелев рассказал, как сын Фриске воспринял новость о прибавлении в семье

Телеведущий Дмитрий Шепелев снова станет отцом. Однако его сын Платон от певицы Жанны Фриске оказался не готов к таким переменам в жизни.

Телеведущий Дмитрий Шепелев снова станет отцом. Однако его сын Платон от певицы Жанны Фриске оказался не готов к таким переменам в жизни.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова ждут общего ребенка. Телеведущий рассказал, как они с возлюбленной сообщили наследникам о том, что скоро в их семье появится еще один малыш.

"Мы действовали очень аккуратно, потому что понимали, едва ли найдется счастливый ребенок, который скажет: "Да, конечно, очень хочу брата или сестру!". Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: "Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо". Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца, как новое приключение", — признался шоумен.

Журналист состоит в романтических отношениях с Тулуповой около трех лет. По его словам, их познакомили дети, которые ходили в один детский садик, пишет портал Star Hit.