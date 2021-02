Британцы признали песню группы Queen самой жизнеутверждающей в пандемию

Британские исследователи выделили топ-5 композиций.

Песня Don’t Stop Me Now легендарной британской группы Queen стала самой жизнеутверждающей во время пандемии коронавируса. Таково мнение большинства жителей Великобритании, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на опрос.

Респонденты объяснили свой выбор тем, что песня в исполнении Фредди Меркьюри моментально поднимает настроение и заряжает энергией.

Второе место, по результатам опроса, досталось шведскому квартету ABBA с композицией Dancing Queen. На третьем месте обосновался Bon Jovi с песней Living on the prayer.

В пятерку жизнеутверждающих песен также попали Walking on Sunshine в исполнении рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations коллектива The Beach Boys.

Исследователи отметили, что лидеры рейтинга повышают уровень эндорфина и дофамина в организме, которые отвечают за счастье и удовольствие.