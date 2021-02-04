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11:44   4 Февраля 2021
Весь мир

Первый в истории США министр-гей принес присягу

Первый в истории США министр-гей принес присягу

Экс-кандидат в президенты от Демократической партии США Пит Буттиджич принес присягу в качестве министра транспорта. По сообщению агентства Associated Press, он стал первым министром в истории страны, кто открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации.

На церемонии Буттиджича сопровождал его супруг — Частен. Вице-президент США Камала Харрис принимала у новоиспеченного министра присягу. Клятву Буттиджич произносил на Библии, принадлежащей его матери. Книгу в торжественный момент держал супруг Пита.

Кандидатуру Буттиджича выдвинул президент США Джо Байден. Его поддержал Сенат. За министра транспорта проголосовали 86 конгрессменов, 13 выступили против.

«Это момент огромных возможностей — создавать рабочие места, решать климатические проблемы и повысить уровень справедливости для всех» — написал Буттиджич в Twitter.

Правозащитная организация Human Rights Campaign назвала решение Байдена историческим.

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