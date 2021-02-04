Первый в истории США министр-гей принес присягу
Экс-кандидат в президенты от Демократической партии США Пит Буттиджич принес присягу в качестве министра транспорта. По сообщению агентства Associated Press, он стал первым министром в истории страны, кто открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации.
На церемонии Буттиджича сопровождал его супруг — Частен. Вице-президент США Камала Харрис принимала у новоиспеченного министра присягу. Клятву Буттиджич произносил на Библии, принадлежащей его матери. Книгу в торжественный момент держал супруг Пита.
Thanks, love. pic.twitter.com/0sEVSr5EqO— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 4, 2021
Кандидатуру Буттиджича выдвинул президент США Джо Байден. Его поддержал Сенат. За министра транспорта проголосовали 86 конгрессменов, 13 выступили против.
«Это момент огромных возможностей — создавать рабочие места, решать климатические проблемы и повысить уровень справедливости для всех» — написал Буттиджич в Twitter.
Правозащитная организация Human Rights Campaign назвала решение Байдена историческим.