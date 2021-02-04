"Русские Витязи" и экипажи ВКС РФ показали на видео дозаправку в воздухе

Пилотажная группа "Русские Витязи" и экипажи Липецкого авиацентра ВКС РФ продемонстрировали процесс дозаправки самолетов в воздухе.

Пилотажная группа "Русские Витязи" и экипажи Липецкого авиацентра ВКС РФ продемонстрировали процесс дозаправки самолетов в воздухе.

Отработка маневра проходила на истребителях Су-35С и Су-30СМ, также задействовались бомбардировщики Су-34 и Су-24М.

Дозаправка является сложнейшим элементом. Маневры отрабатывались как в паре, так и в одиночном порядке, что является одним из сложнейших элементов. Тренировки проходили в светлое и в темное время суток на высотах от пяти до шести километров. Расстояние между самолетами в полете сокращалось менее, чем до двух десятков метров.