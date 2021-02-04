Оперштаб выявил 16 714 новых случаев коронавируса в России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о регистрации 16 714 случаев заболевания за последние сутки на территории 85 регионов страны.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о регистрации 16 714 случаев заболевания за последние сутки на территории 85 регионов страны.

За минувшие 24 часа медики зафиксировали 521 летальный исход у пациентов с коронавирусом. Количество выздоровевших увеличилось на 24 546 человек.

Всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 3 917 918 россиян. Побороть инфекцию смогли 3 389 913 пациентов. Ушли из жизни с диагностированным вирусом 75 205 граждан.