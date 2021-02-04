Глава оргкомитета Олимпиады в Японии обвинил женщин в говорливости

Есиро Мори спровоцировал сексистский скандал, чиновнику пришлось извиняться.

В Японии разгорелся скандал с участием главы оргкомитета Олимпиады в Токио, экс-премьера страны Есиро Мори. На последнем собрании комитета он заявил, что заседания с участием женщин, как правило, длятся в два раза больше, поскольку каждой из них обязательно нужно вставить слово.

Мори обратил внимание на Японскую федерацию регби, главой которой он являлся длительное время. Он подчеркнул, что заседания стали проходить гораздо дольше из-за возросшего числа женщин в ее составе. Поэтому экс-премьер предложил ограничивать время таких встреч.

«У женщин сильное чувство соперничества. Если кто-то поднимает руку, другие, вероятно, думают, что им тоже нужно что-то сказать. Вот почему все так много говорят», — передает его слова The New York Times.

Заявление Мори моментально вызвало общественную критику в социальных сетях. Главу оргкомитета «Токио-2020» обвинили в сексизме и даже призвали уйти в отставку.

«Одно из семи чудес политического мира заключается в том, что Есиро Мори, у которого много ошибок, все еще не уходит в отставку», — написал один из пользователей в Twitter.

Впрочем, Есиро Мори поспешил публично извиниться за сексистские высказывания:

«Мои высказывания были крайне неуместными, я хотел бы извиниться».

Кроме того, он заявил, что должен продолжать свои обязанности в комитете, однако допустил возможность отставки в случае соответствующего требования со стороны организации.

Глава оргкомитета Игр в Токио публично извинился за сексистские высказывания:https://t.co/Ubrh1svWcR pic.twitter.com/1I4YteMYNY — ТАСС (@tass_agency) February 4, 2021

«Я не хочу никому причинять беспокойство. Я не получаю за эту работу зарплаты и считал эту деятельность своей последней миссией, в которой я могу использовать свой политический опыт. Если члены оргкомитета скажут, что больше со мной работать невозможно, что я им мешаю, мне придется уйти в отставку», — сказал он.

Вместе с тем, по данным японского общественного телевидения, высказывания Мори не вызвали такой волны негодования на самом заседании. Порядка 50 участников не попытались ему возразить.

Примечательно, что на мероприятии обсуждалась возможная реформа устава оргкомитета, которая должна увеличить количество женщин в его составе до 40%.