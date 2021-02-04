Последняя война человечества. США определились с направлением ядерных ударов

Вице-адмирал США неслучайно рассуждал о ядерной войне с Россией в день продления договора СНВ-3.

Ядерная война США против России и Китая возможна. Об этом заявил глава стратегического командования ВС США, вице-адмирал Чарльз Ричард в статье для американского издания Военно-морского института. Однако вероятность «ядерного сценария» довольно низкая, подчеркнул Ричард.

«С момента распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность соперничества, военной эскалации или прямого вооруженного конфликта с ядерными державами. К сожалению, нынешняя обстановка уже не позволяет нам такой роскоши», — сказано в статье U.S. Naval Institute.

Опасения американского командования

По словам Ричарда, США поддерживали глобальную борьбу с терроризмом в течение двух десятилетий, но игнорировали ядерное измерение. Недавний опыт Америки в борьбе с «неядерными противниками» ошибочно показал, что применение ядерного оружия невозможно.

«В Пентагоне мы оцениваем вероятность применения ядерного оружия как низкую, но возможную, особенно в условиях кризиса и по мере того, как наши ядерные противники продолжают наращивать потенциал и проявлять себя на мировой арене», — пишет вице-адмирал.

Пока Штаты боролись с терроризмом, Россия и Китай якобы начали «агрессивно бросать вызов глобальному миру», используя силовые инструменты и угрозы, невиданные со времен холодной войны, сетует военный.

Как отмечается в публикации, такое поведение РФ и КНР дестабилизирует обстановку и, «если его не контролировать», увеличивает риск кризисной ситуации или конфликта великих держав. Стратегические возможности американских конкурентов продолжают расти, и они отрезвляют военное руководство США.

Ричард обеспокоен модернизацией всех российских стратегических сил, включая ядерные вооружения, которую в РФ начали более 10 лет назад. Сейчас процесс завершен примерно на 70%, а через несколько лет модернизация будет полностью завершена, пишет издание. Помимо этого, российский ВПК постоянно создает все новые оборонные системы.

Наращивание ядерного потенциала и развитие высокотехнологичных вооружений — не единственные способы, с помощью которых Москва бросает вызов Вашингтону. ВС РФ часто совершают «опасные действия» в непосредственной близости от американских сил — в частности, речь идет о перехватах военных самолетов США российскими истребителями.

Россия опасна для Штатов и в космосе, полагает командир. В начале 2020 года страна провела противоспутниковые испытания, «угрожая международным активам в космосе». В совокупности эти действия демонстрируют готовность России «агрессивно конкурировать» с Соединенными Штатами, полагает автор статьи.

Здравомыслие или война?

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал Ричарда за подобные заявления. По его словам, мысли о ядерной войне могут «блуждать» в головах только «нездоровых политиков».

«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

То, что заявление о «ядерном сценарии» — личное мнение одного командующего, но не политической верхушки США, подтверждает и официальное продление договора СНВ-3 (о сокращении наступательных вооружений) между Москвой и Вашингтоном 3 февраля.

Документ будет действовать до февраля 2026 года — решение было принято Владимиром Путиным и Джо Байденом во время телефонного разговора 26 января. Страны готовы работать вместе над укреплением глобальной безопасности и стратегической стабильности.

Заявление Ричарда — попытка напомнить американскому истеблишменту, что необходимо инвестировать в военно-промышленный комплекс США, объясняет ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Неслучайно вице-адмирал написал статью 3 февраля, когда был заключен договор СНВ-3, подчеркивает ученый. Очевидно, что американский ВПК заинтересован в растущей напряженности между РФ и США, чтобы получать финансирование.

«Война с Россией если и будет, то тотальная. Использование ядерного оружия при таком сценарии означает, что это будет последняя война в истории человечества. Никто в этом не заинтересован: ни США, ни Россия. Победителей не будет в этой войне, не говоря уже о всем остальном мире», — заключил Блохин.

Ранее организация Center for Naval Analyses (CNA) опубликовала сценарий потенциального удара НАТО по Калининградской области.