"Спутник V" начнут использовать в Индии весной 2021 года

Российский препарат от коронавируса "Спутник V" станет доступен жителям Индии в марте или апреле 2021 года.

Российский препарат от коронавируса "Спутник V" станет доступен жителям Индии в марте или апреле 2021 года.

Об этом рассказал представитель руководства индийской фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Дипак Сапра, которая вместе с Российским фондом прямых инвестиций сейчас успешно завершает третий этап клинических испытаний вакцины. В исследовании приняли участие 20 тысяч человек.

"Мы тесно сотрудничаем с правительством и нашими партнерами в частном секторе. Доступность и невысокая цена будут нашей мантрой", — рассказал Сапра по данным ТАСС.

Известно, что уже доказана безопасность и высокая эффективность вакцины. В том числе она рекомендована и для пожилых пациентов, которые находятся в группе риска коронавирусной инфекции.