Россия удивила Запад созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает газета Welt.

Россия удивила Запад созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает газета Welt.

Колумнист издания Жак Шустер напоминает, как в октябре 1957 года весь мир наблюдал за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник. Это событие напугало США и Европу в те годы.

Россия с тех пор почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения, заявил Шутсрен. По его словам, лишь поступившая рано вакцина показала, что Россия больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами".

Публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований "Спутника V" доказала высокую эффективность препарата. Шустер уверен, что это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до появления окончательных данных.