Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:16   4 Февраля 2021
Политика

Запад удивлен созданием Россией вакцины "Спутник V" — Welt

Запад удивлен созданием Россией вакцины "Спутник V" — Welt

Россия удивила Запад созданием вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает газета Welt.

Колумнист издания Жак Шустер напоминает, как в октябре 1957 года весь мир наблюдал за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник. Это событие напугало США и Европу в те годы.

Россия с тех пор почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения, заявил Шутсрен. По его словам, лишь поступившая рано вакцина показала, что Россия больше, чем "Верхняя Вольта с ракетами".

Публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований "Спутника V" доказала высокую эффективность препарата. Шустер уверен, что это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до появления окончательных данных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#коронавирус #Спутник V #вакцинеа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров