Иммунолог рассказал о неожиданном последствии перенесенного коронавируса

Осложнение после COVID-19 может затронуть самое уязвимое место в организме, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Осложнение после COVID-19 может затронуть самое уязвимое место в организме, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Коронавирус может поражать нервы, легкие, мозг и глаза в зависимости от предыдущих болезней каждого конкретного человека. Из-за коронавируса может пропасть слух или обоняние. Иммунолог также прокомментировал первый случай слепоты после заражения инфекцией, о котором писали британские СМИ. Об этом пишет ТАСС.

Необходимо знать историю болезней пациента, чтобы установить, что слепота развилась после заражения коронавирусом, подчеркнул Жемчугов. Он также не исключил, что это могло произойти у пациента, если раньше были зафиксированы болезни глаз или травмы близлежащих сосудов. Самыми частыми осложнениями врач назвал рубцы в легких, которые лечатся реабилитацией.