Ученые доказали опасность употребления переработанного зерна

Чрезмерное употребление переработанного зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Чрезмерное употребление переработанного зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

В отличие от неочищенного зерна, переработанное более опасно для здоровья. Многие восполняют около половины суточной нормы калорий за счет овса, риса, ячменя и пшеницы. В цельнозерновых крупах содержится больше витаминов, пищевых волокон, минералов и незаменимых жирных кислот, в отличие от очищенных зерен, говорится в журнале BMJ.

Ученые в ходе исследования пришли к выводу, что у тех, кто употреблял 350 граммов или семь порций переработанных зерновых продуктов в день, на 27% повышались шансы умереть. На 33% чаще они страдали от серьезных проблем с сердцем по сравнению с теми, кто ел менее 50 граммов очищенных зерен ежедневно. Специалисты заключили, что такие зерна вредны для сердца и снижают шансы выжить.