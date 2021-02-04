Бывший посол США в России Уильям Бернс может возглавить ЦРУ

Кандидатура бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ была выдвинута президентом США Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Кандидатура бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ была выдвинута президентом США Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сенат Конгресса США должен провести слушания, на которых кандидату на пост главы ЦРУ нужно будет ответить на необходимые вопросы. Определить кандидатуру нужно будет с помощью голосования в верхней палате.

Послом США в России Уильям Бернс был в период с 2005 по 2008 года. Главными задачами на посту руководителя ЦРУ станут отношения с Китаем, сообщала ранее Washington Post.

Президент США Джо Байден готов напрямую обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным и сотрудничество, и противоречия. Об этом ранее заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.