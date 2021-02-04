Полный отказ от русского языка, которого так добиваются на Украине, приведет к невосполнимым культурным потерям, но киевские власти об этом не беспокоятся, их занимают другие вопросы.

Полный отказ от русского языка, которого так добиваются на Украине, приведет к невосполнимым культурным потерям, но киевские власти об этом не беспокоятся, их занимают другие вопросы.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В Киеве давно уже ни о чем не думают, кроме как о "древнеукраинских князьях" и не менее древних украинских портовых городах, которые никогда украинскими не были, и о великих художниках и музыкантах и ученых, которых у Украины не было. В лучшем случае они там родились, а затем учились и работали в России», - отмечает сенатор.

Киевские власти в своем недалеком национализме отказываются от русского языка, несмотря на его широкое распространение в мире и на то, что это один из языков ООН, подчеркивает Пушков.

К тому, же как напомнила в своем материале для издания «Украина.ру» журналистка Евгения Кондакова, русский язык позволяет самим киевским властям быть услышанными большим количеством людей по всему миру, однако на Украине его последовательно выдавливают из повседневного общения.

«Его (русский язык) хотят заменить плохим английским на уровне "йес, ноу, ок!" К Шекспиру и Шелли это Украину не приблизит, но Толстого, Достоевского, Пушкина и Гоголя она потеряет», — заключил свои рассуждения Пушков.

Напомним, 16 января 2021 на Украине начала действовать норма, обязывающая перевести все общение в сфере обслуживания на украинский язык. С этого дня на государственном языке должно вестись обслуживание в медицинской сфере, а также в сферах образования и услуг.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), против перехода сферы обслуживания исключительно на украинский язык выступают 34% украинцев.