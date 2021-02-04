Зеленский: заблокированные телеканалы помешали Украине вступить в НАТО и ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский назвал причину блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Он обвинил их в "работе на подрыв реформ" в стране.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал причину блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Он обвинил их в "работе на подрыв реформ" в стране.

Зеленский считает, что заблокированные телеканалы создавали помехи на пути Украины в Евросоюз и НАТО. Решение ввести санкции против СМИ не было эмоциональным, добавил президент.

"Оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Три украинских телеканала прекратили эфирное вещание во вторник, 2 февраля. Их заблокировали, согласно президентскому указу, на пять лет.